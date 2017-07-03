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الخارجية الفرنسية: الوضع في ليبيا من أولويات باريس

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مصراوي Masrawy

الخارجية الفرنسية: الوضع في ليبيا من أولويات باريس

07:34 م الإثنين 03 يوليو 2017

الخارجية الفرنسية: الوضع في ليبيا من أولويات باريس

باريس - (أ ش أ):

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنيييس روماتي إسباني أن الوضع في ليبيا وتداعياته على أوروبا، لا سيما الإتجار في البشر، من القضايا ذات الأولوية لفرنسا.

جاء ذلك في تصريح لها، الإثنين، ردًا على سؤال حول الوسائل التي تعتزم فرنسا حشدها لدعم خفر السواحل الليبية وكيفية العمل مع طرابلس بفاعلية في ظل عدم وجود محادث حكومي هناك، وفقًا لما أكده وزير الخارجية جون إيف لودريان قبل أيام لصحيفة "لوموند".

وأضافت المتحدثة أن بلادها تدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ كافة التدابير لضمان معاملة لائقة للمهاجرين، بإعتبارها أولوية في مجال حماية حقوق الانسان ومكافحة الجريمة المنظمة؛ متوقعة أن يتم العمل على ذلك على نحو أفضل حال التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا وتعزيز المؤسسات الوطنية.

وأوضحت أنه في هذا السياق اجتمع أمس بباريس وزارء داخلية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة لبحث التحديات الناجمة عن التدفق المتزايد للمهاجرين عبر البحر المتوسط.

ونوهت المتحدثة إلى الأولويات التي تم الإتفاق عليها وهي زيادة الدعم لخفر السواحل الليبية من خلال توفير التدريب والدعم المالي الإضافي، فضلاً عن دعم منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجعل مراكز إيواء اللاجئين في ليبيا متوافقة مع المعايير الدولية.

كما أشارت إلى اتفاق فرنسا وألمانيا وإيطاليا على بحث خيارات ملموسة لتعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا والحد من تدفقات المهاجرين بالتنسيق الوثيق مع دول الجوار.

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