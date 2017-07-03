الاحتفاظ بجثة منفذ هجوم برلين في مستشفى العاصمة التونسية

تونس - (د ب أ):

قال مصدر من عائلة أنيس العامري، منفذ اعتداء الدهس الإرهابي في برلين، الإثنين، إن العائلة لم تستلم حتى اليوم جثمانه ويرجح بقاءه في قسم التشريح بمستشفى في العاصمة لعدة أيام.

وقال وليد العامري لوكالة الأنباء الألمانية إن أفراد عائلته انتقلوا، الإثنين، من مدينة الوسلاتية إلى العاصمة لاستلام الجثة لكن لم يتم الانتهاء من إجراءات التشريح.

وأوضح وليد: "لا نملك أي معلومات دقيقة في الوقت الحاضر، لكن سيكون من المستحيل استلام الجثة اليوم وربما يتم الإبقاء عليها لأسبوع آخر".

يذكر جثمان أنيس العامري وصل مطار تونس قرطاج الدولي، الجمعة الماضي، وكان يفترض دفنه في مسقط رأسه بالوسلاتية التابعة لولاية القيروان جنوب العاصمة، يوم السبت في مرحلة أولى وتم تأجيل ذلك إلى اليوم الإثنين، إلا أنه تم إحالة الجثة مباشرة إلى قسم التشريح في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

وليس واضحًا ما إذا كان الطب الشرعي قد بدأ بتشريح الجثة أم لا.

وقال متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية إنه جرى التنسيق مع قاضي التحقيق الذي تعهد بملف انيس العامري باعتباره منفذ عملية إرهابية وتم الاذن بتشريح الجثة.

وقال وليد العامري: "ليس هناك تاريخ للدفن في الوقت الحاضر".