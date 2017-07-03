أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاحتفاظ بجثة منفذ هجوم برلين في مستشفى العاصمة التونسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاحتفاظ بجثة منفذ هجوم برلين في مستشفى العاصمة التونسية

07:22 م الإثنين 03 يوليو 2017

الاحتفاظ بجثة منفذ هجوم برلين في مستشفى العاصمة التونسية

تونس - (د ب أ): 

قال مصدر من عائلة أنيس العامري، منفذ اعتداء الدهس الإرهابي في برلين، الإثنين، إن العائلة لم تستلم حتى اليوم جثمانه ويرجح بقاءه في قسم التشريح بمستشفى في العاصمة لعدة أيام.

وقال وليد العامري لوكالة الأنباء الألمانية إن أفراد عائلته انتقلوا، الإثنين، من مدينة الوسلاتية إلى العاصمة لاستلام الجثة لكن لم يتم الانتهاء من إجراءات التشريح.

وأوضح وليد: "لا نملك أي معلومات دقيقة في الوقت الحاضر، لكن سيكون من المستحيل استلام الجثة اليوم وربما يتم الإبقاء عليها لأسبوع آخر".

يذكر جثمان أنيس العامري وصل مطار تونس قرطاج الدولي، الجمعة الماضي، وكان يفترض دفنه في مسقط رأسه بالوسلاتية التابعة لولاية القيروان جنوب العاصمة، يوم السبت في مرحلة أولى وتم تأجيل ذلك إلى اليوم الإثنين، إلا أنه تم إحالة الجثة مباشرة إلى قسم التشريح في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

وليس واضحًا ما إذا كان الطب الشرعي قد بدأ بتشريح الجثة أم لا.

وقال متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية إنه جرى التنسيق مع قاضي التحقيق الذي تعهد بملف انيس العامري باعتباره منفذ عملية إرهابية وتم الاذن بتشريح الجثة.

وقال وليد العامري: "ليس هناك تاريخ للدفن في الوقت الحاضر".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقرير عن منفذ هجوم برلين يؤكّد وجود تلاعب في ملفات الشرطة

    تقرير عن منفذ هجوم برلين يؤكّد وجود تلاعب في ملفات الشرطة

    أخبار
  • على خطى مصر.. تونس ترفع أسعار المحروقات

    على خطى .. تونس ترفع المحروقات

    أخبار
  • لأول مرة.. تونس تلجأ لاستعمال جزء من مخزونها الاستراتيجي للمياه

    لأول مرة.. تونس تلجأ لاستعمال جزء من مخزونها الاستراتيجي للمياه

    أخبار
  • القبض علي رجال أعمال تونسيين ومصادرة أموالهم

    القبض علي رجال أعمال تونسيين ومصادرة أموالهم

    أخبار

إعلان

406396d67f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني