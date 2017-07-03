الأمم المتحدة: خطر الجوع يتفاقم مجددًا في العالم

روما - (أ ش أ):

أعلن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، الإثنين، أن خطر الجوع يتفاقم مجددًا في العالم، بعد سنوات من تراجعه، وذلك على خلفية نزاعات وتغيرات مناخية.

وقال دا سيلفا - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإيطالية روما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن معطيات أولية للعام الجاري تدل على أن عدد الأشخاص الذين يشتكون من سوء التغذية عبر العالم بدأ في التنامي مجددًا، مشيرًا إلى أن المعطيات النهائية ستكون متاحة في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن التراجع في مكافحة الجوع هذا العام لم يكن مفاجئًا، حيث أن هناك قرابة 20 مليون جائع بسبب أعمال العنف والجفاف في جنوب السودان ونيجيريا والصومال واليمن.

وأوضح جرازيانو أن 19 دولة تواجه أزمات مزمنة، حيث لا يعاني سكانها من تبعات نزاعات مسلحة وأعمال وأشكال أخرى من العنف فحسب، بل ومن الجفاف أو الفيضانات الناجمة عن الاحتباس الحراري.

يشار إلى أن عدد الأشخاص المتضررين من سوء التغذية انخفض خلال السنوات "2014-2016" إلى 795 مليونًا، أي بنسبة 21 % مقارنة بالسنوات "1990-"1992 بحسب تقدير منظمة الأغذية والزراعة.