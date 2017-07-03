مسئول أمني بالغربية لـ"مصراوي": نقل الظابط المتهم بالفساد من منصبه

الغربية - مروة شاهين:

أكدت مصادر أمنية لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أنه جرى اتهام الضابط"ح. ا"، رئيس مباحث قسم أول المحلة السابق بوقائع فساد واختلاس أحراز، وجار التحقيق معه في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن الضابط المذكور، مازال يمارس مهام عمله بإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، في ظل إجراء تحقيق موسع معه لم تثبت إدانته أو تورطه فى الشكاوى بشكل قاطع، ومازال قطاع التفتيش بالوزارة الداخلية يستمع إلى أقوال أصحاب الشكاوى، وتعقيب الضابط المتهم على كافة الاتهامات الموجهة إليه.

وأجرى "مصراوي" اتصالا بمسئول أمني بمديرية الأمن، أكد أن ضابط الشرطة نُقل من منصبه بديوان قسم أول المحلة إلى مديرية الأمن بطنطا، وتكليف المقدم هيثم الشامي بتولي منصب رئيس قسم أول المحلة خلفًا له، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم تُصدر أي بيانات إعلامية حيال صدور قرارا بإحالة الضابط للاحتياط من عدمه، لعدم انتهاء التحقيقات بصورة نهائية.

كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر توجيهاته إلى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم، بتكليف مفتش وزارة الداخلية بمديرية الأمن، بفتح باب التحقيق مع رئيس مباحث قسم أول المحلة سابقًا، في وقائع وشكاوى فساد واختلاس أحراز.

وتلقت مديرية الأمن، سلسلة من الشكاوى ضد "ح.أ" رئيس مباحث قسم أول المحلة سابقًا، فى وقائع شكاوى فساد واختلاس أحراز أموال ضُبطت مع متهمين.