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«مستقبل وطن» يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلًا

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«مستقبل وطن» يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلًا «مستقبل وطن» يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلًا

التحرير

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ناشد الدكتور نور أبو حتة، عضو اتحاد الغرف التجارية، وعضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، حكومة المهندس شريف اسماعيل، بضرورة العمل علي زيادة الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلاً وإيجاد حلول لكافة القطاعات التي مازالت حيز الركود وعلي رأسها السياحة، مؤكدًا أن إعادة النشاط لتلك القطاعات سيعزز من سرعة النهوض بالاقتصاد.

وقال عضو الهيئة العليا، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح ، بقمة دول "الفيش جراد"، بناءًا علي دعوة تلقاها من الرئيس المجري، تعكس مدى الثقل الذي وصلت له خارجيًا بفضل علاقاتها المتوازنة وسياساتها الواضحة والمتطلعة لتقوية العلاقات مع كافة الشركاء وبناء علاقات مع كافة الأطراف.

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وأضاف أبو حتة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن ذلك المحفل الاقتصادي الدولي، الذي يجمع الدول الأربع المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، فرصة جيدة لتقوية سبل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المجريين بمصر، وذلك لتعزيز حركة التحولات الاقتصادية التي تعيشها البلاد وماشهدته من حالة كبيرة من الطفرة والاستقرار.
 
 

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التحرير

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