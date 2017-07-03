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البرلمان يوافق على قرض مبسط من الوكالة الفرنسية للتنمية

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البرلمان يوافق على قرض مبسط من الوكالة الفرنسية للتنمية البرلمان يوافق على قرض مبسط من الوكالة الفرنسية للتنمية

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وافق مجلس النواب على قرارى رئيس جمهورية العربية 216  و 217  لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذى تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة قرض، و الموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية

كما وافق المجلس اليوم الإثنين، خلال جلسة عامة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمجر.

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