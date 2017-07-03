«البدري» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي فى الأسبوع الـ٣٣ من الدورى العام، والمُقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، بالجولة الـ33 بالدوري المصري الممتاز.

وضمت 21 لاعبا، هم:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، مسعد عوض، أحمد عادل عبد المنعم.

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فى الدفاع: رامي ربيعة، محمد نجيب، صبري رحيل، حسين السيد، باسم علي، محمد هاني.

فى خط الوسط: حسام غالي، كريم نيدفيد، صالح جمعة، ميدو جابر، أكرم توفيق، عمرو بركات، فوزي الحناوي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد حمدي.

خط الهجوم:عمرو جمال، أحمد ياسر الريان، عماد متعب.