مران الأهلي| غياب «إكرامي» وانتظام الأساسين

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

غاب شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي عن المران الجماعي للفريق استعداداً لمباراة المصري، والمقرر لها غدًا الاثنين، فى الدوري العام.

وجاء غياب إكرامي عن المران بسبب تعرضه للإصابة بالحزام الناري والذى تعرض له قبل مباراة زاناكو فى الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وانتظم لاعبو الأهلي الذين خاضوا مباراة زاناكو الزامبي، بدوري الأبطال الإفريقي والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في مران الفريق، إلا أنهم تواجدوا وشاركوا في المران وعلى رأسهم أحمد حجازي وسعد سمير وأحمد فتحي وأجاي وعبدالله السعيد وحسام عاشور وعمرو السولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي فى الاسبوع الـ33 من بطولة الدوري العام والذى حسمها النادى الأحمر قبل نهايتها بأربع جولات.