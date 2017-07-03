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صور| توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة والأكادمية الروسية للاقتصاد

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وقّع الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع فلاديمير ماو، رئيس الأكاديمية الروسية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، في مقر الإدارة العامة للأكاديمية في العاصمة الروسية موسكو.

وذلك بحضور الدكتور محمد البدري، سفير في موسكو، الدكتور زكي زيدان، نائب رئيس الجامعة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور أشرف سويلم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامة السروي، المستشار الثقافي المصري في موسكو، الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة، الدكتور محمد صلاح، مسؤول مكتب العلاقات الدولية، ومحمد رأفت، السكرتير الأول بالسفارة المصرية في موسكو.

حضر التوقيع من الجانب الروسي ماكسيم نازاروف، نائب رئيس الأكاديمية الروسية، إيجور تيمنسيف، مدير معهد فولجوجراد للإدارة فرع الأكاديمية الروسية، إكاترينا استبانوفا، مدير العلاقات الدولية بمعهد فولجوجراد ومساعد مدير المعهد.

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تهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات في مجال العلوم الإدارية من وقانون وإدارة أعمال وإدارة عامة، وغيرها من التخصصات الإدارية والتجارية، وتشجيع المتخصصين المصريين في هذا المجال للانطلاق في تفعيل برامج تعاون دولية من درجات علمية وأكاديمية مشتركة وإشراف مشترك والتدريب والتأهيل المستمر، بما يضمن مواكبة التطور المستمر في هذا التخصص الهام، كما يشمل التعاون كذلك تبادل الطلاب والأستاذة من الجانبين.

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