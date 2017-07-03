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محافظ القليوبية: توصيل المياه لـ«مستعمرة الجذام» خلال شهر

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أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عن أنه سيتم الانتهاء من حل أزمة توصيل المياه لمستعمرة الجذام، خلال شهر، وأمر بسرعة الانتهاء من خط المياه الجديد، الذي تبلغ تكلفته 6.5 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمستعمرة، برفقة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، ومجدي نجاح، رئيس مدينة الخانكة.

وزع العشماوي، مواد غذائية من سلع تموينية ولحوم، ومراوح كهربائية على نزلاء المستعمرة من المرضى، واستمع خلال الزيارة إلى شكاوى نزلاء المستعمرة، ووعدهم بحلها، كما قرر توفير وسائل نقل من الخانكة إلى المستعمرة.

يذكر أن هذه الزيارة، الأولى من نوعها منذ ثورة 25 يناير، التي يقوم بها محافظ القليوبية، إلى تلك المستعمرة التي يقيم بها 581 مريضا من أنحاء الجمهورية.

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