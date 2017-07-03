«نيرو».. ساحر متهم بـ«الإرهاب»

التحرير

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صباح أمس الأحد، استيقظ "نيرو" على اتصال هاتفي من شقيقته المذعورة، التي أخبرته عن نشر صور أصدقائه كـ"متهمين" على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"نيرو"، الذي تحدث لـ"التحرير"، مفضلًا عدم الإفصاح عن اسمه الحقيقي، فوجئ عند تصفحه الصور، بوجوده في إحداها، إضافة إلى صديقه أحمد أيمن، الذي ظهر في أحد مكاتب وزارة الداخلية.

وخلال الأيام الماضية، سيطرت حالة من الذعر بين أهالي شارع طوسون بحي شبرا مصر، بعد ظهور رسومات غامضة، فسرها البعض بأنها تخص تنظيم داعش الإرهابي، ثم أعلنت وزارة الداخلية، أن وراء الرسومات مجموعة من الشباب كان يروجون لفرقتهم الموسيقية، وليس لهم صلة بأي تنظيمات متطرفة.

"نيرو"، كما يحكي، التقي صديقه "أحمد" عندما كانوا في المرحلة الثانوية العامة، عبر "جروب" على "فيسبوك"، واتفقوا على تأسيس فريق لعمل الخدع السحرية، اطلقوا عليه اسم "Mirage Magic Team"، ويقدمون عروض خدع بصرية وتحكم بورق "الكوتشينة" و تحريكها في الهواء، واتخذوا أول حرفين من اسم الفريق "M" في الشعار، حيث وضعوهما مقلوبين، وبينهما شكل هندسي رباعي.

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تابع نيرو: "أنا انضممت للفريق في شهر أغسطس، وقدمنا عرضًا في منتصف الشهر لكني انفصلت عنهم منذ شهر نوفمبر الماضي، وكونت فريقا، وفوجئت حينما شاهدت صورتي معهم أني أحد أفراد جماعة إرهابية".

نيرو، البالغ من العمر ١٨ عامًا، والذي يستعد لدخول كلية الهندسة بداية العام الدراسي المقبل، رفض اتهامهم بـ"الإرهاب"، قائلًا: "مستحيل نبقى إرهابيين عشان مش دا شكل أو لبس إرهابيين، ومفيش إرهابي بيعمل خدع سحرية وبيمشي قدام الناس عادي، وأنا سايب الفرقة من ٧ شهور".

إلا أنه عاد وأكد أن "جرافيتي" الفرقة غير ملائم حاليًا، معقبًا: "أنا اتفاجئت لما شفت الجرافيتي الحالي لأنه مش في وقته، عشان الشكل نفسه مخيف، وأكيد هيسبب ذعر ما بين الناس بس الناس خيالها واسع، وكبروا الموضوع".