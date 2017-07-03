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مفاجأة في تشكيل «كاف» للجولة الخامسة بدوري الأبطال

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مفاجأة في تشكيل «كاف» للجولة الخامسة بدوري الأبطال مفاجأة في تشكيل «كاف» للجولة الخامسة بدوري الأبطال

التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تشكيلة أفضل 11 لاعبا في مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت التشكيلة تواجد لاعب مصري وحيد، هو حسام عاشور، نجم وسط الأهلي، بعد أدائه المميز في المباراة التي جمعت المارد الأحمر مع زاناكو الزامبي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

كما خلت التشكيلة من أي من لاعبي ، والذي سقط أمام نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي بثلاثة أهداف لهدف.

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ونشر الحساب الرسمي لـ«الكاف» على «تويتر» تشكيلة اللاعبين الأفضل خلال الجولة الخامسة والتي جاءت كالتالي:-

تشكيلة الكاف

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التحرير

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