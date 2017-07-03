«صداقة أم ضرب تحت الحزام».. تفاصيل علاقة جمعت بين «الحصان الأسود» و«الأسطورة»

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منافسة قوية تجمعهما ومشكلات عديدة في الخلفية، ولكن يتصدر المشهد دائمًا كل ما يدل على وجود علاقة ود وصداقة تجمع الطرفين، هما الفنانان أحمد السقا ومحمد رمضان، اللذان يعتبران من أهم نجوم الصف الأول الآن، ويعتبران من أكثر العلاقات المحيرة داخل الوسط الفني، فلا تستغرب أن يكون "رمضان" يؤازر "السقا" في منزله ويحتفل معه بمسلسله "الحصان الأسود" في رمضان، وأن يعود الثنائي في منافسة بعد أيام داخل "شباك التذاكر"، أو انسحاب أحدهما من التعاقد على "فيلم" بسبب الآخر.

«الكنز» بداية الخلاف

بدأت تلك الأزمة عندما انتشرت العديد من الأخبار التى تفيد بتعاونهما في فيلم "الكنز"، ولكن أدت الخلافات إلى انسحاب "السقا"، بسبب شخصية "علي الزيبق"، الذي يقوم بها "رمضان" بينما يقوم السقا بدور شاب في الفيلم اسمه "صنفر الكلبي"، وهو العدو اللدود للزيبق، وهو الأمر الذي رفضة "السقا" بشدة، مقابل رفض "رمضان" التخلي عن الشخصية، مما دفع السقا للدخول في خلاف مع شريف عرفة واتهامه بالمحاباة لرمضان، رغم الصداقة التي تجمعه به منذ سنوات وتعاونهما معا في العديد من الأعمال الفنية آخرها "الجزيرة" بجزءيه الأول والثاني.

السقا الأعلى إيرادات في شباك التذاكر بـ«هروب اضطراري»

وبعد أزمة "الكنز" انتشرت أقاويل عديدة حول توتر العلاقة بين الاثنين، فى ظل تباهى رمضان بأنه رقم واحد، وكل عمل يشارك فيه يتصدر قائمة الإيرادات والمشاهدة، وانتظر الجمهور لقاءهما في موسم عيد الفطر بفيلمي "هروب اضطرارى" للسقا و"جواب اعتقال" لرمضان، ليكتسح "هروب اضطراري" بإيرادات بلغت نحو 750 ألف جنيه في اليوم الأول، بينما حقق "جواب اعتقال" 147 ألفا فقط، وواصل السقا هزيمة رمضان خلال أيام العيد محتلا الصدارة بنحو 13 مليون جنيه حتى اليوم الثالث، بينما جاء فيلم رمضان في المركز الثانى، محققا إيرادات تقدر بنحو 6 ملايين تقريبا.

محمد رمضان يثني على السقا

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على الرغم من المنافسة قوية بينهما في الأفلام المعروضة لهما في دور السينما، فقد أثنى الفنان محمد رمضان على أفلام النجم أحمد السقا، وذلك خلال رده على بعض تعليقات جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقال رمضان ردا على تعليق أحد محبيه الذي أشاد بفيلمه "جواب اعتقال" وفيلم الفنان أحمد السقا "هروب اضطراري": "شكرا على رأيك في جواب اعتقال، وبالنسبة لهروب اضطراري السقا أفلامه كلها أحسن من بعض".

نجل السقا يشعل الخلاف مجددًا

حرص "ياسين" ابن النجم أحمد السقا على تهنئة والده على النجاح الكبير الذي حققه فيلم «هروب اضطراري» عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وقام بنشر صورة من كواليس الفيلم في أثناء ركوبه الدراجة البخارية التي حملت لوحة رقم 1، وعلق عليها قائلًا: "الشقاوة صمت"، وفسر الكثير من متابعيه أنه بذلك الأمر سخرية من الفنان محمد رمضان الذي دائمًا ما يعلن أنه رقم 1.

بعد وقت قليل، نشر ياسين صورة فيها توضيح لتعليقه الذي تم فهمه بشكل خاطئ، ليكتب: "أنا مبقلش من أي نجم تاني لأن كلهم نجوم كبار عليا.. والحمد لله على نجاح بابا وهروب اضطراري.. ربنا يوفق الجميع".

تاريخ مواجهات السقا ومحمد رمضان

لم تقتصر مواجهة السقا، ورمضان هذا العام فقط، ولكن تقابلا في موسم صيف 2012، ومع أول فيلم شهد البطولة المطلقة لمحمد رمضان وهو "الألمانى"، وحقق إيرادات بلغت مليون جنيه، بينما تربع أحمد السقا على قمة الإيرادات وقتها بفيلم "المصلحة"، وفي موسم عيد الأضحى 2014 تقهقر محمد رمضان للمركز الثانى أمام السقا بعد أن احتل فيلمه "واحد صعيدى" المركز الثانى بعد عرض الجزء الثانى من فيلم "الجزيرة"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها.