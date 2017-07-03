البرلمان يوافق على تعديلات «الأحوال الشخصية»

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين.

وأجل البرلمان الموافقة النهائية، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة غد الثلاثاء، لحاجته لموافقة ثلثي الأعضاء، حيث يتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتًا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

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كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها «عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية».