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جامعة حلوان تُحيل «القزاز» للتحقيق بسبب «تيران وصنافير»

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جامعة حلوان تُحيل «القزاز» للتحقيق بسبب «تيران وصنافير» جامعة حلوان تُحيل «القزاز» للتحقيق بسبب «تيران وصنافير»

التحرير

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قال الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، إن رئيس الجامعة بالإنابة، أحاله اليوم للتحقيق بخطاب وصفه بـ«غير اللائق» بناءً على تعليمات أمنية بسبب آرائه السياسية حول جزيرتي «تيران وصنافير».

وأكد القزاز، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الدكتور السيد العربي حسن، عميد كلية العلوم بجامعة حلون، أخطره أمس الأحد، عبر خطاب رسمي بالحضور إلى مكتب رئيس الجامعة صباح الثلاثاء، داخل كلية الحقوق لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه بإهانة رئيس الجمهورية، متسائلًا: «هل هذه جامعة أم نيابة عامة؟».

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ورفض القزاز تسلم خطاب استدعائه للتحقيق بتهمة سياسية حسب تعبيره، وأن هذا ليس من اختصاص الجامعة، قائلًا: «غدًا تلفق لي تهمة جامعية للتحقيق بسببها وبعدها يتم الفصل نهائيًا من الجامعة».


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التحرير

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