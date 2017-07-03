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«النواب» يوافق على وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات

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«النواب» يوافق على وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات «النواب» يوافق على وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات

التحرير

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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين، وذلك لمدة 3 سنوات.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن تقدمت به نظرًا لقدم هذه الضريبة، وحاجتها إلى الإصلاح من ناحية، ولما يعانيه القطاع الزراعي في الفترة الحالية من أعباء.

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وأوضحت أن القرار رغبة من الحكومة في تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، حتى يتمكن من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي للإنتاج خلال السنوات الثلاثة التالية.

وأشارت إلى أنه حتى لا يؤثر الوقف في حقوق الخزانة العامة التي استحقت من ضريبة أطيان قبل تاريخ الوقف فقد نص القانون على استمرار تحصيل الضريبة المستحقة قبل الوقف، وأن لا تدخل فترة الوقف ضمن مدة تقادم هذه الضريبة.

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التحرير

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