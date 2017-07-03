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محافظ أسوان: بدء إنشاء المنطقة الصناعية بنصر النوبة

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محافظ أسوان: بدء إنشاء المنطقة الصناعية بنصر النوبة محافظ أسوان: بدء إنشاء المنطقة الصناعية بنصر النوبة

التحرير

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أعلن مجدي حجازي، محافظ أسوان، عن البدء في إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية، بقرية الجنينة، والشباك بمركز نصر النوبة، التي صدر لها قرار جمهوري رقم 208 لسنة 2017 لإقامتها على مساحة 56.5 فدان.

وناقش محافظ أسوان، اليوم الإثنين، مع وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة، ووفد شركة أيادي  للتطوير الصناعي برئاسة المهندس المعتز محمد بهاء الدين، إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة.

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وأشار إلى أنه يجري حاليًا وضع التصور النهائي بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية للوصول إلى المخطط العام للمنطقة، وبخاصة أن هذه المنطقة الجديدة تأتي ضمن تخطيط وتصور عام لإنشاء 9 مناطق صناعية حرفية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، كأحد أهم الحلول الفعالة والواقعية والعاجلة لخفض نسب البطالة بين الشباب الأسوانى، بجانب المساهمة فى زيادة الإنتاج واستثمار الثروات الطبيعية التى تزخر بها المحافظة.

وقال إن هذا الاجتماع جاء عقب سلسلة اجتماعات تم عقدها فى الفترة الماضية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وبحضور محافظ أسوان وجميع الجهات المختصة التى أثمرت عن قيام صندوق تحيا مصر بتخصيص 44.5 مليون جنيه لتوصيل المرافق العامة والبنية الأساسية الخارجية خلال 6 أشهر حتى نهاية العام الحالى للمنطقة الصناعية الحرفية بقرية الجنينة والشباك، وهو الذى سيواكب قيام هيئة التنمية الصناعية بالترفيق الداخلى للمنطقة التى بدأت بتوفير دعم مالى بمبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 15 فدانًا، والتى من المخطط افتتاحها ضمن احتفال المحافظة بعيدها القومى فى يناير 2018 لتكون جزءًا من المخطط الكامل والذى سيضم 820 منشأة لورش صغيرة وكبيرة، وأيضاً مصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة بمساحات مختلفة لاستغلالها فى أنشطة تم اختيارها طبقاً لطلبات الشباب بعد توزيع استمارات إبداء الرأى عليهم.

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