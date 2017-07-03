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لإهمالهم وتقصيرهم.. مجازاة 3 أطباء بمستشفى حكومي بالمنيا

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مصراوي Masrawy

لإهمالهم وتقصيرهم.. مجازاة 3 أطباء بمستشفى حكومي بالمنيا

05:57 م الإثنين 03 يوليو 2017

لإهمالهم وتقصيرهم.. مجازاة 3 أطباء بمستشفى حكومي بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

وافق عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، على مجازاة 3 أطباء بمستشفى الفكرية المركزي، وذلك لغياب اثنين منهم عن النوبتجية الخاصة بهما، ولإهمال الثالث وتقصيره في أداء واجبه الوظيفي.

وقرر المحافظ مجازاة طبيبي العظام بالخصم 5 أيام من راتبهما وذلك لغيابهما عن البنوبتجية، وخصم 7 أيام من طبيب الجراحة لرفضه التعامل مع إحدى الحالات الطارئة والتقصير في أداء واجبه الوظيفي والإهمال الجسيم.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة: "إنه تبين تغيب اثنين من أطباء العظام بمستشفى الفكرية المركزي عن النوبتجية الخاصة بهما، وفي نفس الوقت الذي استقبل فيه المستشفى عن طريق الإسعاف، إحدى الحالات التي تعرضت لحادث؛ ما أدى إلى كسور مضاعفة بأماكن متفرقة بالأطراف ونزيف حاد وتهتك في عدد من الأنسجة، وجرى تحويلها لمستشفى المنيا العام لغياب الطبيين.

ورفض طبيب الجراحة المتواجد التعامل مع الحالة، وجرى عمل الإسعافات الأولية لها، وتحويلها برفقة سيارة إسعاف وطبيب إلى مستشفى أسيوط حفاظًا على سلامتها، وقد استقرت الحالة تمامًا. 

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