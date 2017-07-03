عشرات النواب يطالبون بإلغاء نتيجة مسابقة تعيينات النيابة الإدارية- صور

كتب- أحمد علي:

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن عددًا من أعضاء البرلمان، وقعوا على عريضة طالبوها فيها رئيس النيابة الإدارية الجديد بإلغاء نتيجة مسابقة "كاتب رابع".

وأضاف بكري، في بيان له اليوم الاثنين: "المسابقة، شابهها الفساد الإداري والواسطة وعدم الشفافية".

وتابع النائب البرلماني: "ثقتنا في هيئة النيابة الإدارية ورجالها الشرفاء كبيرة، ونحن على ثقة أن رئيس النيابة الإدارية الجديد سيتخذ القرار المناسب ومحاسبة المخطئين".

وكان المستشار أحمد عراقي، رئيس مركز معلومات النيابة الإدارية، قال في تصريحات صحفية، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، طالب الهيئة بمستندات وملفات تثبت عدم وجود أي فساد بمسابقة رقم 1 لسنة 2016 بالهيئة والخاصة بتعيين كاتب رابع.

وفي بيان صحفي سابق، قال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه تم اتخاذ إجراءات لم تتخذ من قبل من حيث التنظيم والشفافية كإجراء امتحانات تحريرية، ومقابلات شخصية مع المتقدمين، لافتًا إلى أنه تم قبول التظلمات على النتيجة من قبل المتقدمين، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أهان وتطاول على كيان النيابة الإدارية.