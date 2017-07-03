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وزيرة الهجرة: نروج للمشروعات التنموية بالدولة بالخارج لكسب ثقة أبنائها

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مصراوي Masrawy

وزيرة الهجرة: نروج للمشروعات التنموية بالدولة بالخارج لكسب ثقة أبنائها

05:18 م الإثنين 03 يوليو 2017

وزيرة الهجرة: نروج للمشروعات التنموية بالدولة بالخارج لكسب ثقة أبنائها

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

كتبت- نورا ممدوح:

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن أهم ما بدأت الوزارة العمل عليه كان إعادة الثقة بين المواطن بالخارج وبين دولته، لأن من أكبر المشاكل التي واجهناها هي عدم الثقة لديهم، لذلك كان أول تحدي هو تقريب المسافة بين المواطن والدولة.

أشارت الوزيرة، في كلمتها في الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر " تستطيع بالتاء المربوطة" إلى، أنه بعد أزمة الدولار المصري في الخارج ظهرت مبادرات من أبناء المصريين بالخارج لجمع الدولارات لمصر، مضيفةً: "لكن الدولة رغم أنها مقدرة لهذا الدور كانت ترغب في حماية المواطن الذي يريد مساعدته بلده لذلك تم تدشين العمل بالشهادات الدولارية للمصريين بالخارج".

وأضافت: "هذه الشهادة ساعدت على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة لأنه يرى الفائدة الكبيرة التي تعود عليه منها، مشيرة إلى أنها قامت بعمل حملات ترويجية للشهادات بالخارج وتم طرحها بالدولار واليورو.

وذكرت الوزيرة أيضا أنها عقدت لقاءات مع وزير الإسكان لطرح الوحدات السكنية للمصريين بالخارج بالدولار إلى جانب طرح قطع الأراضي التي كانت قد طرحتها الوزارة.

وأكدت مكرم، أن وزارة الهجرة تروج للمشروعات التنموية بالدولة لأبناء مصر بالخارج، لأن المواطن لابد أن يشعر أنه يشارك في تنمية بلده وهو ما يساعد على إعادة الثقة مرة أخرى ويشعر أنه جزء من الدولة.

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