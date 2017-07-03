بالصور.. مدير أمن الغربية يخصص مقاعدًا لحماية كبار السن من "الحر" في المحلة

الغربية - مروة شاهين:

وجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم الإثنين، بتخصيص مقاعد مثبت بها مظلات لحماية ووقاية كبار السن من الرجال السيدات من حرارة الشمس بنفق كوبري ميدان الشون بالمحلة الكبرى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، قادها مدير الأمن، رافقه خلالها، المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، واللواء أشرف درويش، مساعد مدير فرقة المحلة، واللواء زكريا عباس، حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود، والعقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، لتفقد مجمع مواقف السيارات ونفق ميدان الشون بوسط المدينة العمالية.

كما وجه مدير الأمن ضباط وأفراد الشرطة بالضرورة تشكيل لجان تفتيش على السائقين، وإلزامهم بتنفيذ قرار تعريفة الأجرة الجديدة، حفاظًا على صالح المواطنين وردع المخالفين وسحب تراخيصهم.

وأمر مدير الأمن ضباط وقيادات الشرطة بضرورة ارتداء الصدور الواقية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، ومواجهة الخارجين على القانون، وإحكام التواجد الشرطي، من خلال تأمين المؤسسات الحكومية ودور العبادة والكنائس على مستوى المحافظة.

وأشار مدير الأمن إلى أهمية حل مشكلة خطوط سير "السرفيس" والتعريفة الجديدة للركوب، والتأكيد على التزام السائقين بها والاستماع إلى مشكلات الركاب.