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مساعد وزير الداخلية للإعلام: تكثيف "الخدمات وسيارات الإغاثة" بمناسبة الإجازات الصيفية

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مصراوي Masrawy

مساعد وزير الداخلية للإعلام: تكثيف "الخدمات وسيارات الإغاثة" بمناسبة الإجازات الصيفية

05:24 م الإثنين 03 يوليو 2017

وزارة الداخلية

كتب – علاء عمران:
أعلن اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن تكثيف الإجراءات الأمنية، ومضاعفة أعداد سيارات خدمة الإغاثة، على الطرق السريعة والصحراوية.

وقال اللواء عطية، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وجه بتكثيف الخدمات المرورية والأمنية على الطرق السريعة والصحراوية على مدار الـ 24 ساعة، من خلال تعزيز تلك الطرق بمجموعات كافية من الضباط، والأفراد راكبي الدراجات النارية، للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة الأمنية، فضلا عن الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، لتأمين رحلات المواطنين إلى المحافظات الساحلية بمناسبة فصل الصيف.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، قامت بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، بتكثيف الخدمات المرورية والأمنية على الطرق السريعة، والزراعية، والصحراوية؛ لاستيعاب حركة السيارات على تلك الطرق بمختلف المحافظات، خاصة المحافظات الساحلية، ورصد أية اختناقات مرورية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور، والتعامل الفوري معها.

وأوضح أن الوزير وجه كذلك بتكثيف الحملات الرادارية على الطرق السريعة؛ لرصد مخالفات تجاوز السرعات المقررة، والتي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، إضافة الى مضاعفة سيارات الإغاثة على الطرق السريعة، والصحراوية، والمحاور الرئيسية، وذلك على مدار 24 ساعة، ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية (01221110000/ 24021233).

وناشد اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية، المواطنين مرتادي الطرق، الالتزام بتعليمات وقواعد المرور، والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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