اعتزال نجم الأهلي لكرة اليد

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أعلن كريم السعيد، كابتن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، اعتزال اللعب بعد مسيرة حافلة، قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الألقاب والبطولات.

واستقر «السعيد» على إنهاء مسيرته بعد الموسم التاريخي الذي شهد تتويج الفريق برباعية الدوري وبطولة إفريقيا للأندية وبطولة السوبر الإفريقي وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

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وقال كريم السعيد، إنه فخور للغاية بما قدمه مع الفريق على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت تتويجه مع الفريق الأول بـ17 بطولة مختلفة، في المنافسات المحلية والعربية والإفريقية.

وأوضح أنه فضّـل اتخاذ قرار الاعتزال وهو متربّـع على قمة مستواه الفني، والحصول مع الفريق على البطولات، وأبرزها لقب السوبر الإفريقي الذي حصل عليه الفريق لأول مرة في تاريخه، وأنه سعيد بمسيرته التي وصلت إلى 25 عامًا مع الفريق، لافتـًا إلى أنه لا يزال يدرس خطوته المقبلة، سواء بالعمل في مجال الإعلام أو الاتجاه إلى التدريب.