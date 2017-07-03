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«البدري» يدرس عدم إقامة معسكر مُغلق استعدادًا لـ«القطن»

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«البدري» يدرس عدم إقامة معسكر مُغلق استعدادًا لـ«القطن» «البدري» يدرس عدم إقامة معسكر مُغلق استعدادًا لـ«القطن»

التحرير

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تتجه النية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدم إقامة معسكر ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني.

ووعلمت «التحرير» أن حسام البدري، قرر أن يسافر الفريق مباشرة إلى الإسكندرية بعد المران المسائي والذي سيقام في السادسة مساء اليوم، على ملعب مختار التتش، لمواجهة نادي المصري البورسعيدي، غدًا الثلاثاء، ببطولة الدوري الممتاز.

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وحتى هذه اللحظة سيعود النادي الأهلي من الإسكندرية عقب مواجهة المصري ولايوجد نية في إقامة معسكر استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني.

ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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