المالية تطرح 13 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.9%

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الإثنين-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.250 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو20.9%، وتم تغطيته بنحو1.9 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة6.750 مليار جنيه، لأجل 266 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 21.1%، وتم تغطيته بنحو 1.6 مرة.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو20.2% خلال الأسبوع الماضى.

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وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 371 مليار جنيه خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالى المقبل 2017/ 2018.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.