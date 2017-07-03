أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المالية تطرح 13 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.9%

Google+ Print
المالية تطرح 13 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.9% المالية تطرح 13 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.9%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة المالية اليوم -الإثنين-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.250 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو20.9%، وتم تغطيته بنحو1.9 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة6.750 مليار جنيه، لأجل 266 يوما، بمتوسط عائد بلغ نحو 21.1%، وتم تغطيته بنحو 1.6 مرة.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة بنسبة بلغت نحو20.2% خلال الأسبوع الماضى.

شاهد أيضا

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 371 مليار جنيه خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالى المقبل 2017/ 2018.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)