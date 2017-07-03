السيسي: المصريون وافقوا على إجراءات صعبة لا ترضاها شعوب أخرى

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري هو من يتصدى للجماعات المتطرفة، التي تتنافى مع معتقداته وأفكاره، ويقف في صف واحد من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المجري، في مدينة بوخاريست، أن الشعب المصري يسعى إلى تغيير واقعه من خلال إجراءات اقتصادية صعبة؛ لتحسين أحواله الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، هذه الإجراءات لم تكن ترضاها شعوب أخرى سوى المصريين.

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وتابع السيسي أنه لا يوجد تمييز بين أطياف الشعب المصري على أساس ديني، والجميع يعيشون في وطن واحد، ويسعون إلى حمايته، مؤكدًا أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.