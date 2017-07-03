«إسكان النواب» تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى المفتوحة

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ناقشت لجنة الإسكان في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من نواب المجلس بشأن مشاكل انقطاع المياه المستمر بحى العمرانية، وحى الهرم بالجيزة والمناطق المجاورة لهما وذلك أكثر من المدة المحددة من قبل شركة المياه الأمر الذى أدى إلى استياء الأهالى بسبب كثرة انقطاع المياه.

ومن جانبه أوضح سكرتير عام محافظة الجيزة أنه تم إبرام بروتوكول بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعمل إحلال وصيانة لشبكات المياه وزيادة الطاقة المنتجة من المياه وزيادة نسبة الضغوط لتلافي مشكلة عدم وصول المياه للعديد من المناطق الهرم، العمرانية وغيرها.

كما ناقشت اللجنة أيضا المشكلة الخاصة قرية مسجد موسي بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة وعدم إدراجها ضمن خطة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح سكرتير عام المحافظة والممثل التنفيذى أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية فيما بينهما لتحديد حجم الاعمال التى تم تنفيذها بمشروع الصرف الصحى بالقرية ومدى صلاحياتها وكذلك تحديد حجم الاعتمادات المطلوبة وحجم الأعمال لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية.

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وتطرقت اللجنة أيضاً في مناقشتها للمشكلات التى تعوق تنفيذ وإنهاء مشروع الصرف الصحى بالقرى التابعة لمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية ، وأوضح السادة التنفيذيين أن نسبة التنفيذ بمشروع الصرف الصحى بالقناطر الخيرية بلغت أكثر من 90 % وأنه سيتم تشكيل لجنة فنية لتلافى التغلب على كافة المشكلات التى تعوق استكمال تنفيذ المشروع.

وفى نهاية الاجتماع طالبت لجنة الاسكان من الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى موافاة اللجنة بالخطة التفصيلية بشأن مشروعات الصرف الصحى المعطلة على مستوى القاهرة الكبرى بأكملها وسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة ولم تستكمل حتى الآن.