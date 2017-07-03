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البرلمان يفوض رئيس الجمهورية في تحديد إعلان فض دور الانعقاد

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البرلمان يفوض رئيس الجمهورية في تحديد إعلان فض دور الانعقاد البرلمان يفوض رئيس الجمهورية في تحديد إعلان فض دور الانعقاد

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وافق مجلس النواب على تفويض رئيس الجمهورية في تحديد اعلان فض دور الانعقاد في الموعد الذي يحدده رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور نص على أن الرئيس هو من يتولى فض دور الانعقاد وطلب من النواب الموافقة على أن يحدد الرئيس موعد الفض

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وتنص المادة 274  من الدستور على الآتى:

«يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».

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التحرير

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