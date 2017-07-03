ضياء داود يطالب الحكومة بـ«كروت مدعمة» للصيادين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

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طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25-30 البرلماني، بضرورة وجود إجراءات لحماية المواطنين من محدودى الدخل من قرارات الحكومة برفع اسعار الوقود.

وقال داوود، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن الصيادين يعانون حاليًا من تلك القرارت، لافتًا إلى أن «الرحلة الواحدة لمركب الصيد والتى تستمر لمدة ١٠ ايام تقريبًا، تتكلف ٣٥ ألف جنيه بعد رفع أسعار الوقود، وهو الأمر الذى سيؤدى بالتالى إلى رفع أسعار الأسماك على المواطن».

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واقترح داوود، أن يتم تخصيص كروت لهؤلاء الصيادين ليتمكنوا من الحصول على الوقود بأسعار مدعمة تسمح بعدم زيادة اسعار الأسماك.