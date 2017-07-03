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العبد: نختلف مع الحكومة في «الصدمات الكهربائية» للشعب

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العبد: نختلف مع الحكومة في «الصدمات الكهربائية» للشعب العبد: نختلف مع الحكومة في «الصدمات الكهربائية» للشعب

التحرير

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اعترض المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على ما طالب به النائب أسامة العبد من بأن يكون لديهم قدر من السياسية.

وأكد الوزير رداً على النائب في الجلسة العامة، أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه، واتهامها بانعدام السياسة في التعامل مرفوض، الأمر الذي أدي إلي أن تضج القاعة اعتراضًا على كلام الوزير.

في المقابل، رد النائب أسامة العبد، قائلًا: «أنا قلت للحكومة لابد وأن تقدموا لأنفسكم، لأن ما حدث في زيادة الوقود أمر غير مقبول، مستشهدًا بنفي وزير البترول أي زيادة قبل قرار رفع الأسعار بيوم واحد».

من جهته، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مطالبة الحكومة بقدر من السياسة في التعامل مع كافة القضايا لا شيء فيه.

وقال أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية: «حتى لا يقال أن مجلس النواب مر مرور الكرام على الأسعار، نحن مع الحكومة في كل إصلاح اقتصادي، لهذا البلد الآمن لكنا نختلف معهم في الصدمات الكهربائية التي يوقعها علينا وعلى الشعب، الذي لم يعد يتحمل أي شيء على الإطلاق».

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فيما رد عمر مروان، قائلًا: «النواب بمختلف سياساتهم قدموا لنا الشكر قبل العيد، والآن يقدموا لنا النقد».

 

 

 

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التحرير

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