حسام حسن يكشف لـ«التحرير» حقيقة مكالمة مرتضى منصور وتوليه تدريب الزمالك

التحرير

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كشف حسام حسن المدير الفني للنادي المصري حقيقة تلقيه إتصالًا هاتفيًا من مرتض منصور رئيس نادي الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض خلفًا للبرتغالي أوجوستو إيناسيو.

وقال حسن في تصريحات خاصة لـ«التحرير»:" هذه الأخبار كاذبة لم يحدث أي اتصال بيني وبين المستشار مرتضي منصور وأتواجد في معسكر مغلق مع المصري ولم أدلي بأي أحاديث صحفية".

وأضاف المدير الفني للمصري:" عقدي ممتد مع النادي المصري موسم أخر وأحترم تعاقدي مع الفريق البورسعيدي".

وتابع: "أي مدير فني من السهل أن لا ينفي مايتردد عن مفاوضاته مع الزمالك أو الأهلي لتسويق نفسه، لكن أنا لم ولن أفعل ذلك لأنه لم يحدث أي اتصالات في الحقيقة ولا أحتاج لتسويق نفسي كما يفعل البعض".

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وعن موقفه من تدريب الزمالك في حالة وجود عرض رسمي بذلك قال العميد:" لن أستبق الأحداث ولا أحب أن أتحدث في أمر لم يحدث من الأساس".

وأنتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن أقتراب تولي حسام حسن تدريب الزمالك خلفًا للبرتغالي إيناسيو.

يذكر أن حسام حسن تولى تدريب الزمالك في الفترة من 2009 حتى 2011، وعاد للقلعة البيضاء في 2014 خلفًا للمدرب أحمد حسام ميدو.