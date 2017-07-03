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«جيب» تصدر نسخة جديدة كليًا من «رينيجيد» في 2019

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«جيب» تصدر نسخة جديدة كليًا من «رينيجيد» في 2019 «جيب» تصدر نسخة جديدة كليًا من «رينيجيد» في 2019

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أكدت شركة "جيب" الأمريكية، أنها قد تقوم بإصدار نسخة جديدة كليًا من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" العملاقة "رينيجيد" خلال عام 2019.

وبحسب موقع "كار ويل"، فإن الشركة الأمريكية العملاقة المتخصصة في مجال صناعة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، والتي تعمل بنظام الدفع الرباعي، سوف تقوم بتنصيع تلك النسخة الجديدة من "رينيجيد" في أحد مصانعها بالهند.

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وتسعى الشركة الأمريكية في الوقت الحالي لتكثيف إنتاجها من طرازها المفضل ذو الحجم المتوسط والكبير، وذلك على خلفية ارتفاع الطلب بشكل عام خلال العديد من الأسواق العالمية.

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