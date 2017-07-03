«أوبل» تعود من جديد بسيارة رياضية دفع رباعي جديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تجهز شركة "أوبل" الألمانية للكشف عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة "جراند لاند X"، والتي ستكون بداية إنتاجها بعد الانتقال إلى شركة "بيجو – ستروين" الفرنسية.

ووفقًا لصحيفة "إيريس إكزامينر"، فإن السيارة الجديدة ستجمع بين الروح العصرية على مستوى الشكل والقوة في الأداء، وهو ما يتناسب مع واقع السوق العالمي في الوقت الحالي، والذي بات يضع السيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي على رأس أولويات الشراء.

ومن المقرر أن تحرص الشركة الألمانية على طرح "جراند لاند X" الجديدة بأسعار تنافسية، في محاولة لإعادة بناء قاعدتها الجماهيرية، والتي تأثرت بقوة خلال فترة ضم شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لها على مدار السنوات الماضية.

شاهد أيضا

وتحتفظ "أوبل" حتى الآن بسمات السيارة الجديدة الفنية، إلى أن تعلن بشكل رسمي موعد الكشف عنها للجمهور في محفل عالمي.