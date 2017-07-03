«رينو» تزود سيارتها «إسكيب» بمحرك «ألباين» القوي

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أعلنت شركة "رينو" الفرنسية عزمها استخدام محركها الجديد لتشغيل سيارتها التي تنتمي للطراز "MVP" الشهيرة "إسكيب" خلال العام المقبل.

وبحسب مجلة "موتور 1" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة الفرنسية قد تستخدم محركها الذي تم تصنيعه في الأساس لتشغيل سيارتها الرياضية الخارقة "ألباين"، والذي يعد قادرًا على ضخ قوة مقدارها 225 حصان.

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ويتكون المحرك الجديد ذو السعة 1800 CC وشاحن إضافي "تربو"، من أربعة سلندر، ويتمتع بمعدل تسارع يصل بالسيارة من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 5.6 ثانية فقط، وعزم دوران بمقدار 320 نيوتن متر، متفوقًا على النسخة السابقة في "إسكيب" والتي تملك معدل تسارع 7.6 ثانية.