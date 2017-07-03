الإدارة العامة للمرور تكثف الانتشار الأمني على الطرق السريعة لتأمين مرتاديها

كتب – علاء عمران:

كثفت الإدارة العامة للمرور من انتشارها على الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية لتأمين مرتاديها وتحقيق الانضباط المروري.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بتكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والمحاور الرئيسية، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

و قام كل من اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور بجولة تفقدية على الخدمات المرورية على الطرق للتأكد من التواجد الأمني على الطرق السريعة لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وفرض الانضباط بمواقف سيارات الأجرة وتوفير تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور ، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والمتركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور والتنسيق مع مديريات الأمن لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج المدن من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور .

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين إتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور على الطرق حفاظاً على سلامة الجميع، مع التذكرة بأرقام تليفونات الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02) للمساعدة في حالات الطوارئ على الطرق السريعة. وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية، والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص.

