لمدة أسبوعين.. 7 قرى بدون مياه شرب في البحيرة (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

مأساة حقيقية تعيشها 7 قرى، تابعة لمجلس قرية زهرة، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، في ظل انقطاع مياه الشرب، منذ أكثر من أسبوعين، خاصة في ظل موجة الحرارة الشديدة، التي تمر بها البلاد حاليًا.

ولمواجهة العطش، اعتمد أهالي القرى المتضررة وهي قرى: "سلومة، التسعين الكبرى، الصغرى، سامون، اللقانية، الحاج علي، وشركة عواد"، على سيارات المياه التي لا تتوفر بشكل دائم، بخلاف المعاناة التي يجدها الأهالي في نقل المياه بالجراكن والأواني لمسافات طويلة.

قال عبدالعظيم محمد، أحد الأهالي: "المياه مقطوعة منذ شهر رمضان، مين يستحمل كل ده من غير مياه خصوصًا مع الحر الشديد، وكلمنا المسؤولين أكثر من مرة وكل مرة يوعدونا بحل المشكلة ومفيش فايدة".

وأضافت سيد زكي: "يرضي مين، أطفالنا وسيداتنا تتبهدل البهدلة دي، ويجروا ورا عربيات المياه، ده إحنا في صيف يا عالم والناس مش طايقة نفسها من الحر، نعيش من غير مياه إزاي بس".

وقالت منى عبده: "تعبنا وزهقنا وأوقات مش بنلاقي حتى نقطة مياه نشربها، عاوزين حل، أرحمونا مستعدين نعمل أي إصلاحات على حسابنا بس المياه توصل".

وفي اتصال هاتفي مع "مصراوي"، قال المهندس محمد الديب، مدير عام الفروع بشركة مياه البحيرة: "اتخذنا الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وسنمد خط تقوية من فرع بلقطر، لحل مشكلة ضعف المياه بالقرى، وبالفعل تم إعداد المواسير وسيتم البدء في العمل بمجرد اعتماد عينة الاختبار الخاصة بها من قبل المركز القومي للبحوث".