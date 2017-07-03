محافظ الأقصر يبحث احتياجات المدن لإدراجها في موازنة العام الجديد

الأقصر - محمد محروس :

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء مدن البياضية وإسنا والطود والأقصر والزينية والقرنة وأرمنت، بحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء حاتم زين العابدين، لمناقشة وتحديد الأولويات والاحتياجات الخاصة بكل مدينة، والمشروعات المقرر تنفيذها في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.

واستعرض محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في كل مدينة، مطالبًا رؤساء المدن، بإعداد وصف تفصيلي باحتياجات كل مدينة بمنتهى الدقة، لتحديد الأهم منها وإدراجها في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017 - 2018.

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، عقد لقاءات اليوم المفتوح مع المواطنين، في مختلف قرى مراكز المحافظة، للتعرف على آراء المواطنين على الطبيعة، والاستماع إلى إليهم، لترتيب الأولويات الخاصة بكل قرية، مشيرا إلى تصميم استبيانات في تلك القرى للتعرف على آراء المواطنين.

وشدد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على ضرورة تشديد رؤساء المدن الرقابة على منافذ بيع التموين في كل مدينة، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة وطريقة تخزينها، وضبط أي مخالفات، والمرور على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات.

وأشار محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، إلى عدم رفع تسعيرة خدمة سيارات كسح الصرف الصحي، خلال الفترة الحالية، في مختلف مراكز وقرى المحافظة، بعد قرار رفع أسعار الوقود، مؤكدًا تقديم خدمة سيارات كسح الصرف الصحي بنفس التسعيرة وهي 10 جنيهات.

ووجه بوضع خطة عمل للسائقين لتحقيق أقصى عملية تشغيل لخدمة سيارات كسح الصرف الصحي في كل مركز، مشددًا على منع سوء استغلال تلك الخدمة.