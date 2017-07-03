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إحالة مسئولي محطة وقود للنيابة امتنعوا عن البيع في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

إحالة مسئولي محطة وقود للنيابة امتنعوا عن البيع في الإسكندرية

04:28 م الإثنين 03 يوليو 2017

إحالة مسئولي محطة وقود للنيابة امتنعوا عن البيع في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت مباحث بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إحالة مسئولي محطة وقود "الأنفوشي"، التابعة لشركة للبترول، للنيابة العامة، لامتناعها عن بيع المواد البترولية للمواطنين، بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على تصريح من الجهات المسئولة.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه لا تهاون في حق المواطن، ومعاقبة المخالفين في الحال، وتحرير محضر بالواقعة من قبل مباحث التموين ضد (س م ر) المدير المسؤول عن المحطة برقم 9442 لسنة 2017 جنح الجمرك، وعرضه على النيابة العامة.

وأكد المحافظ، تغليظ العقوبة على أي محطة للوقود تمتنع عن بيع المحروقات بخلاف الأسعار المحددة والمعلن عنها مخالفة للقانون، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها، مشيرًا إلى تخصيص مفتشين من قبل الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والتموين، ومباحث التموين، للمراقبة المستمرة على محطات الوقود، للتأكد من مدى إلتزام الجميع بأسعار المحروقات المقررة.

وأكد سلطان على جميع المسئولين بالمحافظة باستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء الثغر، ومتابعة الموقف أولًا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم ومستمر وعلى مدار الـ24 ساعة لمنع التلاعب في الأسعار من قبل التجار، فور إقرار مجلس الوزراء زيادة فى المنتجات البترولية والغاز.

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