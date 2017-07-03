قطع الكهرباء عن 12 قرية بالأقصر 3 أيام

الأقصر - محمد محروس :

أعلن قطاع كهرباء الأقصر، اليوم الإثنين، انقطاع التيار الكهرائي عن 12 قرية بمركز إسنا جنوب المحافظة بالتناوب على 6 ساعات يوميًا، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، بسبب أعمال الصيانة.

وقال المهندس حجاج عبده، محمد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، إن فصل التغذية الكهربائية يبدأ في الثامنة صباحًا وينتهي في الثانية ظهر غدٍ الثلاثاء، عن قريتي الدير وأصفون وتوابعهما.

وأضاف "عبده" أنه في يوم الأرربعاء سيجري فصل التغذية الكهربائية خلال نفس المدة عن قرى الحميدات والهنادي والطوناب وأبو سعيد والقضى والحلة والحليلة وزرنيخ وتوابعهم.

وأشار "عبده" إلى فصل التغذية الكهربائية عن قريتي طفنيس والكيمان وتوابعهما خلال نفس المدة الزمنية أيضًا يوم الخميس المقبل.

وأهاب "عبده" بالمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الضرورية لتدارك هذا الفصل للتيار الكهربائي، مناشدًا المواطنين، قاطني تلك المناطق المقطوع عنها التيار والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم خلال فترة قطع التيار.