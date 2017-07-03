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فيديو| القوى العاملة: إقرار علاوة القطاع الخاص خلال أسبوع

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فيديو| القوى العاملة: إقرار علاوة القطاع الخاص خلال أسبوع فيديو| القوى العاملة: إقرار علاوة القطاع الخاص خلال أسبوع

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن لجنة القوى العاملة ستقر العلاوة الاجتماعية الخاصة بالقطاع الخاص خلال أسبوع.

أضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra": "ستغير وضع القطاع الخاص في أمور كثيرة بعد إقرار العلاوة، وسيكون هناك جلسات مع رجال الأعمال بمبادرة من اتحاد المستثمرين لوضع تصور للعلاوة طبقا لاجتماع سنوي يتم قبل تحديد العلاوة".

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وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع الشكاوي: "لو أي عامل عنده مشكلة أنصحه بضرورة التوجه لأقرب مكتب عمل لإيجاد الحل المناسب، خاصة أن عدد مفتشي العمل أقل بكثير من العمال في المنشآت الخاصة".

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التحرير

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