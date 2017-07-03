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أسامة العبد: الحكومة منعدمة السياسة والمواطن غير قادر على التحمل

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أسامة العبد: الحكومة منعدمة السياسة والمواطن غير قادر على التحمل أسامة العبد: الحكومة منعدمة السياسة والمواطن غير قادر على التحمل

التحرير

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اعترض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على حديث المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، الإثنين، الذي أبدى تعجبه من توجيه النواب الشكر للحكومة على آدائها قبل عيد الفطر ثم مهاجمتهم لها بعد قرار رفع سعر الوقود.

وانتقد النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، سوء آداء قائلا: «يجب على الحكومة أن تقدم شيئا لأن المواطن أصبح غير قادر على التحمل».

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وأوضح أن الحكومة «منعدمة السياسة وهذا ما ثبت بالدليل والبرهان عندما أكد وزير البترول أنه لا زيادة في سعر الوقود، ثم جاء في اليوم التالي ليقر الزيادة»، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تمهد للمواطن تلك القرارات.

وعقب وزير شئون مجلس النواب عمر مروان قائلا "إن الحكومة عرضت على البرلمان في وقت سابق أنها ستقوم بإصلاح اقتصادي تدريجي كما أن هناك بعض المواطنين الذين يحصلون على دعم غير مستحق". 

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التحرير

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