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المركزى يخفض سعر الدولار 15 قرش خلال التعاملات المسائية

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المركزى يخفض سعر الدولار 15 قرش خلال التعاملات المسائية المركزى يخفض سعر الدولار 15 قرش خلال التعاملات المسائية

التحرير

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انخفض في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الإثنين-، بواقع 14 قرش مسجلا نحو18.01 جنيها للبيع، فى مقابل نحو 18.15 جنيها خلال تعاملات امس -الاحد..

وقال البنك إنه تم خفض سعر شراء الدولار أيضًا بواقع 15 قرش، ليسجل نحو 17.87 جنيها، فى مقابل نحو 18.02 جنيها خلال تعاملات امس.

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وشهدت الدولار انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم فى البنوك، وبلغ متوسط سعر البيع نحو 17.99 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 17.89 جنيها، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

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التحرير

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