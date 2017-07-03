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محافظة الإسكندرية يجتمع بمسئولي شركة بريطانية لبحث تدوير القمامة

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محافظة الإسكندرية يجتمع بمسئولي شركة بريطانية لبحث تدوير القمامة محافظة الإسكندرية يجتمع بمسئولي شركة بريطانية لبحث تدوير القمامة

التحرير

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اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، بمسئولي إحدى الشركات البريطانية المختصة في مجال جمع وتدوير المخلفات، لدراسة كيفية الاستفادة من خبرات الشركة في تطوير منظومة النظافة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه بحث إيجاد سبل التعاون معهم للاستفادة من خبراتهم التي تم تنفيذها في مدن أخرى حول العالم، في مجال التخلص الآمن من المخلفات واستغلالها الاستغلال الأمثل، مشيرًا إلى أنه يعمل بأقصى جهد لتحسين مستوى منظومة النظافة بالمدينة، وذلك لعودة الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط وعاصمة للجمال .

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وخلال الاجتماع تم استعراض عمل شركة النظافة الحالية داخل المحافظة عن طريق الجمع من الكونتنرات في الشوارع ثم نقل المخلفات إلى المحطات الوسيطة، ثم إلى المدفن بمدينة المحمام للتخلص الآمن منها، كما تم عرض الدراسات التي نفذتها الشركة البريطانية بعدة مدن حول العالم مماثلة الإسكندرية للنظر في إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

على الصعيد ذاته تمت مناقشة إمكانية تطبيق منظومة النظافة التي تديرها الشركة البريطانية على حي بشكل مبدئي للتأكد من نجاح التجربة، ليتم تعميمها على باقي احياء المحافظة، وذلك بعد تحديد حجم القمامة وأعداد السكان والتمويل المطلوب وحجم المعدات المستخدمه.

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التحرير

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