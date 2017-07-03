توقعات برفع أسعار الفائدة 1 % لمواجهة اشتعال أسعار البنزين

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مصطفى بدرة: رفع سعر الفائدة يقضى على الاستثمار

هانى توفيق: يؤدى إلى مزيد من الركود الاقتصادى

"البنك المركزى قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الناتج عن الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود، وهو قرار انكماشي من شأنه القضاء على الاستثمارات المحلية وتشجيع المواطنين على اكتناز أموالهم فى البنو ك ويؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة " بحسب اقتصاديون لـ"التحرير " .

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا يوم الخميس المقبل لبحث تطورات تحديد سعر الفائدة، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين منذ تعويم الجنيه بنحو 4 % من 11.75% للإيداع و12.75% على الإقراض قبل التعويم، إلى 16.75% و 17.75% .

وتوقع دكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس لمواجهة الزيادة المتوقعة فى معدلات التضخم بعد ارتفاع أسعار الوقود .

ورفعت الحكومة أسعار الوقود يوم الخميس، بنسب تراوحت بين 42 و55 %، ووفقًا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 في المئة. وارتفع سعر لتر بنزين 80 و السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 في المئة.

وأضاف بدرة لـ"التحرير" ، أن رفع أسعار الفائدة له أضرار عديدة و سينعكس سلبًا على الاستثمارات المحلية، موضحًا أن زيادة سعر الفائدة تعني القضاء نهائيًا على الاستثمار، حيث سيلجأ المواطنون إلى اكتناز أموالهم فى البنوك للحصول على معدلات فائدة مرتفعة بدلًا من مخاطر الاقتراض بسعر فائدة عالى لضخ استثمارات جديدة.

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وأشار بدرة إلى أن معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع سعر الوقود يمكن السيطرة عليها خلال ثلاثة أشهر دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

كان المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، قد توقع ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود 4 - 5 %.

من جانبه قال هاني توفيق رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، إن كافة التوقعات ترجح قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المتوقع بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، متوقعًا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس.

وأشار إلى أن أى زيادة فى رفع أسعار الفائدة يعد خطأ شديد وستكون أثاره السلبية أشد ضررًا من إيجابياته، مضيفًا أن القرار سيؤدى إلى مزيد من الركود الاقتصادى ويساهم فى زيادة معدلات البطالة .

وأضاف توفيق لـ"التحرير"، أن الدولة الأن بحاجة إلى إتباع سياسات توسعية وليست إنكماشية لإنعاش الاقتصاد وجذب رؤوس أموال جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

وفى نوفمبر الماضي حرر البنك المركزى سعر صرف الجنيه، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 15.25%، وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.

وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.