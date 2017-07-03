فيديو| أول محترفة مصرية لكرة اليد بفرنسا: العادات منعتني من تحقيق حلمي

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قالت اللاعبة مروة عيد، أول محترفة مصرية لكرة اليد بفرنسا، إن العادات والتقاليد في مصر منعتها من تحقيق حلمها، لعدم تقبل البعض فكرة كون الفتاة رياضية، لكن الوضع مختلف تماما في فرنسا.

وأضافت عيد، خلال كلمتها في انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة": "هناك بعض الأسر لديها عقائد خاطئة بأن الزواج نهاية مشوار البنت"، لافتة إلى أن الزواج اختيار مثل التعليم وليس النهاية.

وتابعت: "نشأت في أسرة مصرية بسيطة بإحدى المناطق الشعبية، إلا أنني كنت أحلم بأن أكون في أوروبا، وأكون أول فتاة مصرية محترفة، على الرغم من تحدي الظروف المحيطة".

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يذكر أن مروة شاركت فى بطولات إفريقية مع النادى الأهلى ومنتخب مصر، وحصلت مع منتخب مصر في بطولة الإمم الإفريقية 2004 على لقبي هداف إفريقيا وأحسن جناح أيسر في إفريقيا، وشاركت في 3 بطولات إفريقية مع المنتخب الوطني.