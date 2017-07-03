شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين بسبب الحرارة.. ومسؤول بالصحة يحذر

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شوارع خالية من المواطنين ورجال يحملون ألواح الثلج وابتكارات جديدة وشماسى للوقاية من أشعة الشمس، جميعها مشاهد تعبر عن نتيجة حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، حيث بات ارتفاع درجات الحرارة أمر مزعج للكثيرين، وأصبح التفكير في البحث عن حلول لتفادي الأضرار الناتجة عن حرارة الجو الشديدة أمر ضروري.

"التحرير" رصدت مشاهد لشوارع الإسكندرية وهي خالية من المواطنين الذين احتموا بالمنازل أو تحت شمسيات البحر لتفادي ارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس المحرقة، خاصة خلال فترة الظهيرة، بينما التزم أصحاب بعض المهن التي ُيفرض عليهم التواجد في الشارع.

ليس هذا فحسب، بل لجأ بعض المواطنين للبحث عن شراء ألواح ثلج، فيما استخدم العديد من المارة "الشماسي" للسير بها للاحتماء بها من أشعة الشمس.

محمد منصور - موظف، قال: إن "الإسكندرية تمر بواحدة من أصعب الفترات من حيث ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرًا إلى أن الشوارع تبدو خالية رغم أننا في فصل الصيف الذي يشهد زحامًا كبيرًا، موضحًا أن الكثيرين لجأوا للبحر.

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بينما أفادت عليا رضوان – موظفة، أنها حصلت على إجازة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن نسبة الحضور بالمصالح والهيئات ضعيفة جدًا، وذلك لعدم قدرة المواطنين على مواكبة الحرارة، بينما أشار عادل عبداللطيف – تاجر، إلى أن الثلج هو البديل الوحيد لتخفيف حدة الحرارة من حيث استخدامها للاستحمام أو تناول المياه.

من جانبه حذَر الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مطالبًا المواطنين بتجنبها قدر المستطاع لعدم الإصابة بضربات الشمس، مع الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه بنسبة لا تقل عن 3 لتر، وارتداء الملابس الفاتحة "البيضاء".

وقال وكيل الصحة في تصريحاته لـ"التحرير": إن "جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات طارئة، وإن هناك تشديدات على سرعة الاستجابة لاستغاثة المرضى من ارتفاع درجات الحرارة .