لا أدوية في «مستعمرات الجُذام».. والأطباء يهربون من علاج المرضى

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يعيش أكثر من 1500 مريض بالجُذام من إجمالي 37 ألف مريض على مستوى الجمهورية، في أوضاع صحية متردية، بسبب نقص الخدمات الطبية والأدوية المقدمة إليهم وسط بيئات منعزلة يطلقون عليها "مستعمرات الجُذام" أقدمها مستعمرة العامرية، ومستعمرة عبد القادر بالإسكندرية، وأكبرها مستعمرة أبو زعبل التي تبلغ مساحتها حوالي 12 فدانا، فضلاً عن مساحة 120 فدانا أخرى كـ"مزرعة" يعمل بها المرضى مقابل أجر يومي 5 جنيهات.

الجُذام مرض يصيب الجلد والأعصاب الطرفية فى الإنسان ويؤثر على النظر ويسببه ميكروب "باسيل الجذام"، وطرق العدوى قد تكون عن طريق الأنف، يعقبه فترة حضانة تتراوح بين 3 و5 سنوات للعلاج.

ولا يغادر مرضى الجُذام "المستعمرات" أبدًا بسبب إعاقتهم المرضية، حيث يتخذونها ملجأ، وفي السنوات الماضية كانت أسرهم ترافقهم في رحلة العلاج وتتخذ من المناطق المجاورة مسكنًا ليكونوا بجوار مرضاهم، لكن الآن أصبحت المناطق المتاخمة مجتمعًا سكانيًا ضخمًا، اقترب امتداده إلى سور المستعمرة ليصبحا جزءًا من المكان.

أوضاع غير إنسانية

مؤخرا تبنى المحامي الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء حملة مجتمعية للتبرع لمرضى الجُذام على مستوى الجمهورية وتقديم الرعاية الكاملة لهم بعد تهميشهم وعزلهم في "مستعمرات" في ظل نقص علاج المرضى المقيمين بها من ناحية، وعدم تواجد رعاية صحية وإشراف طبي كاملين من ناحية أخرى، فضلًا عن وجود إهمال جسيم في صحة هؤلاء المرضى من قبل الوزارة.

فؤاد تواصل مع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزارة الصحة، لإعادة الدعم الصحي والنفسي لمرضى الجُذام الذين يعيشون تحت أوضاع غير إنسانية ويجدون صعوبة في استكمال حياتهم في وقت يقيمون فيه داخل بيئات منعزلة بسبب مرضهم.

ويقول مدير المركز المصري للحق في الدواء إن الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية لمرضى الجُذام تتطلب من الجميع سرعة إنقاذهم وتوفير سبل الحفاظ على حياتهم.

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عجز طبي

بسبب النسيان المجتمعي لمرضى "الجُذام" توقفت برامج العلاج والتغذية اللازمة، ومن ثم هروب المرضى من أماكن العزل للعيش وسط الناس دون أن ينتبه الجميع إلى خطورة ذلك، ومنذ أسابيع أطلقت إدارة مستشفى أبوزعبل نداء عاجلا لمؤسسات المجتمع المدني لنقل معاناة المرضى من قلة الإمكانيات الموجودة ونقص الأدوية وقلة عدد الأطباء.

وبدورها، طالبت الدكتورة أحلام سعد الدين مدير مستشفى الجُذام بأبو زعبل بزيادة عدد الأطباء والميزانية المخصصة لمرضى مستعمرات الجُذام لرعاية المرضى المعزولين وتوفير الأدوية المطلوبة والتي لا غنى عنها مثل "الشاش والقطن"، وأدوية السكر و"الأنسولين"، لأنهم يعتمدون الآن على التبرعات في ظل نقص التمويل اللازم من قبل الدولة.

وأوصت سعد الدين، بأن يتواجد أخصائي لكل قسم، بدلًا من اللف على المستشفيات والعيادات الخارجية في ظل تخوف عدد كبير من الأطباء من علاجهم بسبب العدوى، ولا يجدون أطباء للكشف الطبي عليهم فى حالة إعياء أحد منهم داخل المستشفى في الوقت الذي تعتبر فيه منظمة الصحة العالمية مريض الجُذام "شخصًا معاقًا".

كما أن هناك حالات مطلوب إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم ولا يجدون غرف عمليات مخصصة لهم لعدم وجود أطباء لأمراض العيون نظرًا لتخوف الأطباء من العمل داخل المستعمرة، وكان يوجد بروتوكول بين محافظه القليوبية وسفارة فرسان مالطا في عام 2006 وانتهى 2016 لرعاية مرضى الجُذام الموجودين بالمستشفى.

وبناءً على ذلك البروتوكول تم إعادة تحليل وتجديد شبكة المياه وإنشاء وحدة كهرباء بتكلفة 2 مليون جنيه في عام 2008 وتم توفير أتوبيس لنقل المرضى ووحدة أسنان وعيادة رمد وإعادة وتجديد 4 عنابر حريمي ورجالي ودورات المياه وكان هناك إلتزامات بتسليم المستشفى "قطن وشاش" بقيمة 100 ألف جنيه سنويًا، وكان يتم دفع مرتبات الاطباء المتعاقدين من الخارج وكل شهر 5 آلاف جنيه لصيانة الحنفيات، ولكن مع انتهاء البروتوكول منذ عامين لاتجد المستشفي أي دعم من الوزارة وتعيش على دعم وتبرعات المجتمع المدني.

في المقابل أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان أن إدارة مكافحة الجُذام بوزارة الصحة والسكان تقوم بموجب برنامج طبي واجتماعي متكامل من خلال مستعمرتي الجذام بأبو زعبل والعامرية و18 عيادة للجلدية والجُذام بالمحافظات برعاية وتأهيل المرضى صحيًا واجتماعيًا.