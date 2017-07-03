بحضور 1000 طبيب.. انطلاق «مؤتمر السكر» الأربعاء

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ينظم المعهد القومي للسكر المؤتمر الدولي السادس لأمراض السكر والغدد الصماء على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين بفندق "جراند حياة" لمناقشة آخر المستجدات العالمية في مجال علاج أمراض السكر وأحدث ما تم اكتشافه من أدوية والكشف المبكر عن مضاعفاته عبر حوالي 60 جلسة علمية.

ويستعرض المؤتمر أيضا تجربة الدواء المصري في العلاج وارتفاع أعداد المصابين بالسكري في مصر ووصولهم إلى 14 مليون في عام 2020 وكيفية الحد من بتر الأقدام وزيادة معدلات الإصابة بالفشل الكلوي وفقدان البصر .

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كما يتناول المؤتمر أخطاء العادات الغذائية اليومية الخاطئة التي تعد أحد أهم مسببات الإصابة بالمرض ويحضر المؤتمر 1000 طبيب من بينهم 150 طبيبا من مختلف دول العالم وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وكذلك 100 صيدلي مختص في الصيدلة الإكلينيكية.

المؤتمر السادس تحت رعاية وزير الصحة والسكان وبرئاسة الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي للسكر والدكتور هاني نصر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.