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النيابة الإدارية تشكل لجنة ثلاثية لفحص إجراءات مسابقة التعيينات

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النيابة الإدارية تشكل لجنة ثلاثية لفحص إجراءات مسابقة التعيينات النيابة الإدارية تشكل لجنة ثلاثية لفحص إجراءات مسابقة التعيينات

مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية تشكل لجنة ثلاثية لفحص إجراءات مسابقة التعيينات

04:19 م الإثنين 03 يوليو 2017

كتب- أحمد أبو النجا:
أصدرت المستشار رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الاثنين، القرار رقم 277 لسنة 2017 بشأن إيقاف القرارات الإدارية، أرقام 260 &261 & 262 لسنة 2017 والخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016.

كما أمرت المستشار رشيدة، بتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة من مستشاري بالنيابة الإدارية، لفحص صحة إجراءات المسابقة، وضوابط ومعايير الاختيار، وتحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.

وشددت رئيس هيئة النيابة الإدارية على سرعة عرض تقرير عمل اللجنة المشكلة لذلك الغرض.

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مصراوي Masrawy

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