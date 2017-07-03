5أغسطس.. أولى جلسات محاكمة مستشار وزير المالية و 3 آخرين أمام محكمة الجنايات في قضية رشوة

كتب- طارق سمير:

حدد المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة طارق فراج محمود عبد الوهاب (مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية) ومحمود الفخر الرازي محمود بركة (رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية) وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم (مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب) والناصر جمال محمود بركة (محاسب حر) – في اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وتقرر أن تباشر المحاكمة الدائرة (17) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه.

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أمر في شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجراها كلا من المستشارين أسامة سيف وعبد العليم فاروق وضياء عابد رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازي، بوساطة من المتهمة أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثاني محمود الرازي.

واعترف المتهمون جميعا بتحقيقات النيابة بارتكاب واقعة الرشوة موضوع الاتهام، والتي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأذون النيابة العامة الصادرة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي جرت فيما بين المتهمين والمتعلقة بواقعة الرشوة، وكذا ضبط المتهمين حال تقديم وتقاضي مبلغ مليون جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة المتفق عليه.